中華電去年完成「以客戶為中心」組織改組，去年營收、獲利創近五年新高，謝繼茂光榮退役，接任新董事長的原總經理郭水義，是於2019年5月接任總經理，當時也是中華電首位具財務背景總經理，郭水義畢業於國立政治大學銀行學系與會計研究所，曾任職全球知名的勤業會計師事務所及勤業管理顧問公司。郭水義在中華電歷任董事長特別助理、經營規劃處與投資事業處協理、會計處副總經理、子公司光世代建設開發股份有限公司總經理、投資事業處副總經理、投資執行副總經理及執行副總經理暨財務長，任職投資事業處期間，積極協助內部團隊成立新創事業，包括協助中華精測(6510)團隊與中華立鼎光電團隊自母公司衍生新創公司；推動併購神腦國際(2450)及是方電訊(6561)子公司，並協助是方電訊上櫃；推動投資勤崴(6516)；修訂「激勵內部員工新創事業要點」，催生中華資安國際子公司成立等。

郭水義在今年第一季時就曾表示，2023年中華電營運將在5G上擴大領先同業，同時祭出營運三訣、事業三箭、技術三鑰，未來有信心將擴大與同業的領先，同時將持續朝向四大面向努力，包括品質領先擴大、廣結同盟共榮、提升公共安全以及拓展國際商機等。不僅如此，中華電將會持續進行創新轉型，同時鎖定6大範疇，即元宇宙、生成式AI-智慧醫療助理、MOD/Hami Video運動賽事、Hami點數生態圈、投資旗艦台劇，以及創新投資布局等，屆時打造新成長動能。