日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國平均汽車車齡達歷史12年新高，汰換成電動車之需求殷切，今年全球電動車銷量年增幅可望達到35%。全球淨零浪潮下，電池關鍵金屬價格持續飆升，各大車廠競相投入電池原物料的開採與精煉，並開發儲能設備及車用電池，大幅降低成本、擴大智能車市場大餅。儲能、綠電躍升為戰略物資。根據理柏資料統計智能車指數長期報酬可見，隨著持有期間拉長，其定期定額報酬率與正報酬機率皆顯著提升；持有5年之平均報酬率達102.7%，且正報酬機率更可達100%，建議採定期定額方式布局產業型基金掌握長期投資機會。

柏瑞投信「洞悉ESG」報告指出，由於預期Fed貨幣政策將轉向，美債殖利率震盪下行，使得全球ESG投資級和非投資級企業債相關指數的殖利率，維持近年來的高檔水位，仍是相對全球公債具有投資吸引力的保守型配置標的。外資券商JPM於3月公布研究報告，2023年第一季全球政府和企業所發行的綠色(Green)、社會(Social)和可持續發展連結(Sustainability-linked)相關債券的銷售金額統計，高達1639億美元，不僅較去年同期大增32%，更打破2021年第四季創下的1431億美元的紀錄。