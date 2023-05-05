新竹內天后宮為新竹知名的媽祖廟之一，建廟迄今已有275年歷史，今年遶境活動與市府合作，5月6日神轎將於下午1時從聖安宮出發，展開長達7公里的遶境行程，預計將會有超過2000名香客共襄盛舉。

內天后宮是新竹當地重要的宗教信仰中心，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕，每年農曆3月舉辦媽祖繞境出巡，也是新竹一大宗教盛事。內天后宮媽祖1年1度遶境，主要科儀有祈安典禮、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕及安座等典禮，具有宗教意義，也同時有安撫人心的作用。

竹塹媽祖文化祭6日登場，將繞行竹塹4城門。（新竹內天后宮提供／王惠慧新竹傳真）

內天后宮董事長林振森說，今年遶境活動與市府合作，5月6日上午8時鳴砲，從內天后宮出發，以車巡方式遶境外庄地區，11時30分回到聖安宮，邀請開漳聖王共同遶境賜福。

林振森說，神轎將於下午1時從聖安宮出發，展開長達7公里的遶境行程，2時抵達遶境起點鄭氏家廟（古城北門拱宸門），途經南門（歌薰門）、東門（迎曦門），最後抵達西門（挹爽門），預計晚間9時回到內天后宮。

市府民政處表示，本次活動將遶境結合新竹在地文化，媽祖將巡經竹塹4個城門駐駕，並開放信眾「鑽轎腳」消災解厄，現場也會有城門簡介，藉由活動找回被遺忘的古城門。