張軒睿在《不良執念清除師》飾演一名謙虛有禮、待人溫和的神祕烘焙師，他親做蛋糕給宋芸樺，卻慘被嫌「也太甜了吧！好難吃！」他自嘲為揣摩角色私下也在家做過蛋糕，「真的滿難吃的。」

張軒睿為角色自己在家也試做蛋糕。（愛奇藝國際站提供）

張軒睿劇中絲毫不隱藏對宋芸樺的好感，不僅親手做蛋糕送她，還因曾敬驊和宋芸樺太親近而吃醋。2人首次合作，張軒睿表示自己是一個很沒有安全感的人，每次進入劇組就需要時間適應，不過第一次見到宋芸樺，就感受到對方給的安全感，「例如說我很緊張，她就會想方法讓我不要這麼緊張、讓我放鬆，所以我就會比較快在短時間內放下這個不安，跟她合作很開心」

張軒睿自認曾和角色一樣活在自己世界。（愛奇藝國際站提供）

這回角色「莊和真」有點偏執，相信自己所做的一切都是正確，是個活在自己世界的人，張軒睿坦言角色的內心陰鬱跟以前的自己比較像，容易害羞、內向、不善表達，常自己處在一個人的世界裡。

宋芸樺被劇組公認是大家的「安全感女神」很開心，但希望下次可以是「性感女神」或「戀愛女神」。先前宋芸樺曾開玩笑說自己原以為可以有粉紅泡泡的CP但卻只有CPR，劇情走到後面沒想到除了和曾敬驊、彭千祐感情越來越深厚，與侯彥西飾演的學長、張軒睿飾演的烘焙師都紛紛產生清新的戀愛氛圍，終於桃花朵朵開。

《不良執念清除師》每週六晚間8點於愛奇藝國際版上線2集，VIP搶先看2集；八大戲劇台同步播出。