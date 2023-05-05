隨著疫情解封，許多活動也紛紛出籠，六月即將到來的端午佳節，龍舟賽肯定少不了，「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」即日起開始報名，到5/28日截止。今年祭出總獎金100萬元，其中傳統龍舟公開組最高獎金30萬元為南臺灣最高獎金，並提供自強組(身障)、健康組(長青)、新住民、大專組、青少年組等組別報名前2名參賽補助，希望大家組隊來高雄划龍舟，一槳定輸贏。

運動發展局長侯尊堯強調，2023愛河端午龍舟競賽今年祭出總獎金100萬元，其中傳統龍舟公開組最高獎金30萬元。(記者 賴君欣 攝)

5日上午在國家體育場南面廣場舉辦龍舟報名記者會，與會者有高雄市議員陳麗珍、黃捷及劉世芳立法委員服務處、趙天麟立委服務處及曾俊傑副議長、陳慧文議員、李雅慧議員服務處等多位代表、高雄市體育總會秘書長郭佑任、龍舟委員會及立式划槳委員會總幹事、台灣水上休閒運動推廣協會祕書長等，以及贊助商正信堂、家樂福等多位貴賓，記者會現場安排中鋼龍舟隊、海軍反潛航空大隊進行辦公椅拔河趣味PK活動，新住民代表隊場邊加油助陣，並約定6月22日在愛河龍舟正式比賽見真章。

中鋼龍舟隊與海軍反潛航空大隊在記者會上進行辦公椅拔河趣味PK活動。(記者 賴君欣 攝)

運動發展局長侯尊堯表示，去年因為疫情許多企業、國際隊伍沒有出來參加，今年針對日月光、中鋼、健身工廠等傳統強隊發出戰帖，爭奪高額獎金，遠在美國的西雅圖姊妹市已確定來台，也邀請家樂福、日台交流協會、美國AIT等外商外館組成龍舟隊，一起進行友誼表演賽，更提供新住民、身障族群、長青組參賽補助金，希望在疫後一起出來運動、一起划龍舟，也特別感謝高雄在地企業日月光半導體、正信堂以及家樂福、金車等多家企業活動贊助，希望一同支持龍舟運動，透過各界參與恢復愛河往日熱鬧景象。

紙風車劇團今年也參與了愛河龍舟嘉年華的演出。(記者 賴君欣 攝)

今年愛河端午龍舟預計在6月22-24日三天連假在愛河水域舉行，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，在提高獎金、台南龍舟在22日結束等因素，希望隊伍數可破150隊，超越歷年紀錄；在周邊活動規畫部分，開幕時在228紀念公園有紙風車劇團演出，另有SUP立式划槳、文創市集、3000顆幸運黃金粽大放送等，希望全國民眾來高雄愛河運動兼觀光。

紙風車劇團任建誠團長（由左至右依序）

2023愛河端午龍舟競賽報名自即日起至5月28日止，一律採網路報名(https://dragon-frontend.brandstudio-ec.com)；另外喜歡水域活動民眾，市府6月份規劃海洋派對系列活動，在6月3、4日舉辦高雄SUP立式划槳邀請賽、6月17、18日愛河狂飆獨木舟競賽，相關資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢，歡迎大家踴躍報名參加。