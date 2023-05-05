中國電力企業聯合會5日發布的《2023年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》（簡稱《報告》）預測，2023年大陸全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。其中，第二季度南方區域電力供需形勢偏緊，迎峰度夏期間，華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊，華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。

澎湃新聞報導，宏觀經濟及氣候均是影響電力消費需求增長的重要方面。《報告》指出，2023年大陸國務院《政府工作報告》提出大陸國內生產總值增長預期目標是5％左右，2023年宏觀經濟運行總體回升將促進電力消費需求增長。受上年同期低基數等因素影響，預計今年第二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6％左右。

報告稱，正常氣候情況下，預計大陸全國最高用電負荷13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦左右；若出現長時段大範圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

報告還說，大陸氣象部門預計今年夏季（6月至8月）西南地區東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，湖北大部、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少2至5成，可能出現區域性氣象乾旱，將會對當地電力供應以及電力外送產生影響。

《報告》也稱，煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足帶來設備風險隱患上升，均增加了電力生產供應的不確定性。

此外，報告說，為確保迎峰度夏期間電力安全穩定供應，保障大電網安全和民生用電底線，結合電力供需形勢和行業發展趨勢。《報告》建議全力保障迎峰度夏期間電力燃料安全穩定供應，加快重點電源電網工程建設，提升電力系統調節支撐能力，並充分發揮市場機制在電力安全保供中的重要作用。