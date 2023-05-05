天鈺第一季營收39.36億元、季減少4.68%、年減少34%；稅後淨利4.2億元、季增加20.6%、年減少72.1%；每股淨利為2.26元。單季毛利率為30.48%、季增加3.68個百分點、年減少14.71個百分點；營業利益率為12.48%、季增加4.47個百分點、年減少19.93個百分點。

天鈺第一季持續受到全球景氣以及產業庫存調整影響營運，但部分產品線持續出現急單，故整體營收連續兩個季度持平。第一季毛利率相較去年第四季上揚則是受惠產品組合以及新品帶動，值得一提的是，天鈺在第一季公司負債比為歷史新低。

庫存部分，天鈺於在去年上半年開始踩剎車，相較同業提前反應庫存問題，故天鈺第一季存貨淨額持續降到20.4億元、僅佔總體資產8%，平均銷貨天數也下滑到74.77天，相較去年第四季減少約10天(去年第四季為84.7天)，顯示出天鈺對庫存的控管積極，在下半年景氣尚未明朗之際將更具競爭彈性。

天鈺第一季四大產品線占比營收上，顯示器驅動IC占比53.36%，表現最為正向的是NB、其次為中尺寸(車載/工控)；電源管理IC占比14.84%，主要動能來自電子書PMIC(電源管理IC)和Mobile PMIC；Mobile IC占比20.44%，TDDI持續受到整體智慧型手機市場影響，SSDI則呈現季增；其他相關半導體占比11.14%，主要成長動能來自EPD/ESL。

天鈺表示，根據相關市調機構、以及前線銷售反饋指出，目前總經面干擾因素仍在，所以天鈺目前謹慎看待下半年，市場需求還是偏向中性，但還是會努力達成公司既定目標，目前看到第二季營收應該會較第一季成長。毛利率部分，天鈺今年預計每年都會有新產品推出量產，有利於推升全年毛利率，但還是要觀察整體市場狀況。

天鈺表示，目前驅動IC的售價還是以持穩為主，尚無漲價的調價，另外，也預估整體庫存調整還需要1~2個季度。

天鈺在各個產品線展望上，顯示器驅動IC將持續以新產品量產以及擴張市占率為首要目標，天鈺每個季度都規劃新品推出；電源管理IC上，同樣是每個季度都有新產品量產，最明顯的時間點就是今年第四季、甚至第三季，主要就是DDR5；Mobile IC部分，除AMOLED穿戴持續貢獻外，今年第四季會有AMOLED手機加入貢獻，出貨到前裝市場(品牌廠)；至於其他相關半導體部分，則受制EPD/ESL/T-CON需求持續受到總體經濟影響。

股利政策上，天鈺董事會也通過每股配發現金股利8.5元、配發率為51.55%，未來可望採階梯式穩健提高，但最終仍須由董事會同意。天鈺預計在5月31日舉辦股東會。