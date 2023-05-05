新北市議會民進黨團今總質詢，質詢新北市長侯友宜認不認同「一個中國」或「一中原則」，並詢問其是否有訪中規畫，以及中國是敵是友。侯友宜強調「我們國家叫中華民國」，他目前無訪中規畫，他當市長至今都沒有去中國，一切依中華民國憲法、兩岸人民關係條例，雙方平等、尊嚴、友善互動。

新北市議員張嘉玲指出，侯每次提及國家定位講得很清楚，但她們聽得很模糊，她好奇，侯所提的「我們不是強國的旗子」，強國是誰，美國、中國是強國嗎？此外，中國究竟是敵是友？

侯友宜表示，比我們強的國家很多，全世界都很多強國，不管是美國、中國都是強國，面對美中都要不卑不亢，走出自己的路。

張嘉玲也詢問侯，是否認同「中華人民共和國是中國唯一的合法代表，台灣是中國不可分割的領土」的一中原則，或是「台灣與大陸同屬一個中國」的一個中國，對於前總統馬英九「一中就是中華民國」、中國國家主席習近平的「一個中國就是中華人民共和國」有何看法。

「我們國家叫中華民國！」侯友宜強調，他認同中華民國是民主法治化的國家，我們叫中華民國，一切按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，按照法規，平等、尊嚴、友善交流，自立自信，面對外面挑戰，讓台海穩定，強化自我防衛能力。

民進黨總召鄭宇恩也提到，若侯前往中國交流後，對方卻堅持一中原則，台灣是中華人民共和國一部分，可否做這樣的城市交流？馬英九都不敢提中華民國，這算是平等友善的務實交流嗎？

侯友宜表示，他是中華民國國民，兩岸交流有兩岸人民關係條例，按照法律交流，針對馬英九部分，侯也強調，我們不能不敬佩馬英九在中華人民共和國公開講好幾次中華民國總統。