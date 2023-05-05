不動產借貸媒合平台imB日前爆出詐騙逾25億元，曾國緯、曾明祥父子今（5）日凌晨裁准收押禁見。對此，台北市議員徐巧芯接連爆料，綠營高層不少人和曾國緯有關連，質疑蔡政府說要花13億反詐騙，但民進黨的高層在imB吸金案有沒有推了一把？

曾耀鋒8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，以名人盛竹如的照片對外宣傳，以「假債權、真吸金」方式進行詐騙，4月底不見蹤跡，逾千被害人組成自救會，立委接獲投訴估計至少5000多人被害，非法吸金高達25億。

刑事局在案件爆發前即報請北檢指揮偵辦，光是到4月底就有39名被害人向各地警局報案，總財損達1.5億多元。檢警3日兵分多路到曾嫌桃園公司等12處搜索，拘提曾國緯及其父曾明祥、曾國緯女友張淑芬、黃姓講師、洪姓營運長等重要幹部共8人到案，

徐巧芯昨（4）日先在臉書指出，從網路上搜尋「曾國緯」的人際關係，可以發現其人跟民進黨走得很近。例如，有一家基金會叫做「雙清文教基金會」，現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀。且從基金會的官網可以見到，過去曾國緯多次參訪該基金會，並且與大批綠營知名政治人物同行。包括：陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等等。且網站上原本提及「曾國緯」的姓名，如今照片還在，但名字已經被基金會官網下架

徐巧芯今（5）日在臉書撰文進一步表示，除了上述的綠營人士，她還發現imB平台上，該公司宣稱2019參加Fintech台北金融科技展，有放蔡英文與陳其邁的照片、及imB平台參展與時任金管會主委、現任國安會秘書長顧立雄的合照。除此之外，徐巧芯還提到，行政院副院長鄭文燦也出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。

徐巧芯不解，清一色的綠營高層，「到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是過程當中民進黨的高層也推了一把？」她更強調，最近政府說要花13億反詐騙，要不要先檢查一下自己人是否也成為幫兇？