韓國蓋洛普今天公布最新民調結果顯示，總統尹錫悅施政支持率小幅回升3個百分點，至33%。不久前結束的訪美行程看來助益不大，對尹錫悅此行成果持正、反態度者各占42%。

民調機構韓國蓋洛普2至4日對國內年滿18歲的1000名男女公民進行調查，對尹錫悅施政持正面評價者上升至33%，小升3個百分點，負面評價者則為57%，下降6個百分點，持保留意見的比例增加。

正、反兩方評價考量的最大因素皆為「外交」，分占35%及32%。認為尹錫悅施政值得肯定的因素還包括「國防、安保」（5%），「決斷力、行動力」（4%）與「應對工會方式」（4%）；不看好目前施政的除了在意外交外，多不滿意「經濟、民生、物價」（10%），「對日關係、前徵用工賠償問題」（7%）等。

給出正面評價的民眾主要為國民力量黨支持者、保守派、60歲以上，負面評價則多來自共同民主黨支持者、進步派、40至59歲。無支持政黨、中立及20至39歲族群的正、反評價約呈五五波。

執政黨國民力量黨支持率同樣較上週上升3個百分點至35%，最大在野黨共同民主黨則下跌5個百分點至32%，無支持政黨占比來到28%。

針對外交部分，韓國蓋洛普也就不久前尹錫悅赴美國國是訪問成果進行調查，認為這次訪美「有助韓國利益」的正面評價與「沒幫助」的負面評價各占42%，顯示這次訪美行程成效評價兩極。

尹錫悅上任至10日為止將滿一年，以本週民調結果為基準，當初以48.6%得票率當選總統的尹錫悅施政支持率在一年內下跌約15個百分點，成為除前總統盧武鉉以外，上任滿一年時支持率最低的韓國總統。前任進步派總統文在寅上任滿一年時支持率為78%，保守派前總統朴槿惠則為57%。