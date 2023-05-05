政治新聞網Politico指出，如果最後確認相關人事案屬實，接替密利（Mark Milley）成為參謀首長聯席會議主席的布朗（Gen. C.Q. Brown）將是繼已故的鮑爾（Colin Powell）後，美國史上第2位非裔參聯主席。

3名消息人士分別為一位民主黨籍國會議員、一位國會助理及一位知悉白宮討論的前國防部官員。布朗的聲譽及他在太平洋和中東等地的指揮經驗，讓他從川普政府時就一直是接替密利的有力人選。

不過消息人士也說拜登尚未正式拍板，因為白宮也考量由陸戰隊司令柏格（Gen. David Berger）接任參聯主席一職。

認識布朗的人表示，布朗有最道地的經驗能讓美軍專注於頭號目標的中國，他最近期的帶兵資歷就是太平洋地區，當時擔任太平洋空軍司令。

布朗還指揮過中東地區的美軍部隊，當過美國空軍中央司令部（U.S. Air Forces Central Command）指揮官，也在2014年俄國兼併克里米亞時，擔任駐歐美國空軍戰略嚇阻與核武整合作業主任。2020年8月參議院一致通過他的空軍參謀長人事任命。

布朗也可能是繼邁爾斯（Richard Myers）後又一位空軍出身的參謀首長聯席會議主席。邁爾斯2005年卸任後將近20年，都未再有空軍軍官出任這個最高職位。

若接任總統最高軍事顧問的參聯主席一職，布朗得在應對中國威脅與供應烏克蘭軍需（包括彈藥、無人機、飛彈和其他尖端裝備）之間拿捏，相關任務是動態性質，因為美國和其他西方盟國正從源源不絕輸出武器給烏克蘭，轉為補充國內軍需，但仍要確保烏克蘭在未來幾個月有足夠武器對抗俄國。