The Lakers have won 9 straight Game 3s when the series is tied 1-1, the longest in playoff history.



Will they extend the streak on Saturday? pic.twitter.com/kvjoEaqdtt — StatMuse (@statmuse) May 5, 2023

西區準決賽搶下關鍵首戰後，湖人無法一鼓作氣擴大領先，G2以27分慘敗給勇士，系列賽遭到對手追平，將回到主場備戰G3，不過根據《StatMuse》給出的數據，顯示湖人在系列賽前2戰取得1比1平手時，已經在G3拿下9連勝的成績，這也是季後賽史上最長的紀錄。

今年西區季後賽首輪碰上灰熊，湖人同樣在系列賽1比1後，在G3成功搶回領先，當時湖人以8連勝追平了公牛在1989-95年創下的紀錄，而紫金大軍上回在系列賽1比1後的G3輸球，已經是2004年總冠軍賽對陣活塞，該季湖人組成震撼聯盟的布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、卡爾馬龍（Karl Malone）及裴頓（Gary Payton）的F4陣容，最後卻以1比4不敵活塞五虎痛失總冠軍。

擁有絕對內線優勢的湖人，相較於首戰表現有著大幅度的下滑，讓勇士在自家禁區予取予求，火鍋數也從G1的10次降到了3次，湖人低迷狀態與安東尼戴維斯（Anthony Davis）的失常有很大的關係，詹姆斯即便砍下23分也獨木難撐。

本季勇士主場很難攻克，拿下33勝僅次於灰熊（35勝）、金塊（34勝），湖人能在勇士主場取得一勝，已經是非常難得的壯舉，而湖人除了握有G3「必勝劇本」外，勇士本季客場戰績是季後賽16支球隊中最差，僅拿11勝吞下30敗，湖人得好好把握接下來的2場主場優勢。