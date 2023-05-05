苗栗縣長鍾東錦主持苗栗雙城馬拉松起動報名，希望透過賽事打開苗栗的可見度。（謝明俊攝）

苗栗縣雙城馬拉松5日上午起動報名，苗栗縣前縣長徐耀昌到場加持。（謝明俊攝）

苗栗縣雙城馬拉松5日上午起動報名，賽事地主苗栗市長邱鎮軍歡迎跑友來苗栗健康路跑。（謝明俊攝）

苗栗縣政府結合馬拉松運動及促進地方觀光發展，縣長鍾東錦提議將縣內苗栗星光馬拉松比賽，與南庄農會的山水馬拉松共同結合推廣，藉由各地跑友來苗栗參加這2項馬拉松時，能多認識苗栗的好山好水，多到苗栗旅遊，鍾東錦歡迎全國跑友踴躍報名，期望有一天能如白沙屯拱天宮北港進香一般，有11萬人報名就可以打響全國知名度了！

過去苗栗縣舉辦的2大馬拉松路跑活動，包括苗栗苗栗市「山城星光馬拉松」，以及南庄鄉農會舉辦的「慢城山水路跑」，縣長鍾東錦上台後，認為目前國內馬拉松路跑非常受到歡迎，可以有效提昇縣市能見度，就有如新北市萬金石馬拉松一般，所以他建議要加強宣傳苗栗的馬拉松路跑，來吸引更多人看見苗栗。

由苗栗縣路跑協會所主辦的苗栗市「山城星光馬拉松」將於9月16日舉行，分為全馬組、半馬組、健跑組、親子組四組，賽程選在傍晚舉行，由苗栗縣體育場出發，沿著苗栗市經國路的樟樹綠廊、浪漫優美的河濱公園以及客家圓樓，讓傍晚的微風及夜景伴隨跑者前行。

由南庄鄉農會所主辦的「慢城山水馬拉松」則在10月29日舉行，分為半馬組、悠遊組、休閒組等3組，由南庄鄉公有停車場出發，沿著苗124乙線，一路經過康濟吊橋、田美攔河堰等串聯多個景點。2大馬拉松賽事即日起開始接受報名，「山城星光馬拉松」於7月20日截止報名，「慢城山水馬拉松」則在8月31日截止報名。

為了加強宣傳效果，縣府特別安排2場馬拉松路跑活動記者會一同在縣府舉行，縣府並特別邀請台北馬半馬新科冠軍路跑選手周賢峰「鳴槍起跑」預告雙馬拉松賽事即將展開，參加國民黨立委初選的前縣長徐耀昌及苗栗市長邱鎮軍都同台幫忙宣傳。

今年剛獲得臺北馬拉松，半馬的新科冠軍選手周賢峰，受邀參加苗栗2大馬拉松活動。周賢峰表示，苗栗空氣環境清新優美，來這裡路跑就好好放鬆，享受路跑心情，沿途還可以拍拍美景。