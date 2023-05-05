為打擊不法詐騙行為，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從識詐、堵詐、阻詐及懲詐等4大面向著手訂定行動策略，其中，警政署肩負防詐意識宣導的責任，5日下午特別在警政署忠孝樓2樓大禮堂舉辦「全民反詐 藝起發聲」記者會，由孔鏘、白冰冰、洪榮宏、翁立友、康康、張秀卿等42位藝人共同提醒民眾提高警覺，一同防範詐騙集團的招數，白冰冰更疾呼要「判重刑」，嚇阻詐團持續犯案。

出席的藝人包括孔鏘、白冰冰、洪榮宏、康康、翁立友、NONO、朱海君、唐從聖、張秀卿、曾心梅、蔡義德、蔡伃涵、方千玉、蔡宜汝、方馨、阿Ben、徐小可、「大南方」閻宗玉、「小南方」林明樺、馬力歐、黃鐙輝、陳隨意、謝宜君、林良歡、吳申梅、楊哲、蔡佳麟、楊靜、謝金晶、陳怡婷、杜忻恬、李子森、MATZKA、林宏銘、黑面、曾子余、卡古、巴大雄、談詩玲、郭亞棠、王茉聿、林語菲、張星唯等人，首次有那麼多藝人齊聚一堂宣導反詐騙。

警政署統計，國內近6年詐欺案件平均每年約2萬4900多件，平均財損金額約50.9億元，自2020年起，受到疫情影響，網路購物興起，嫌犯利用簡訊、電子郵件、詐騙網站等網路詐欺案件創下新高。此外，去年到今年4月詐欺發生數前3名的類型，依序為網路購物詐欺、假投資詐騙、解除分期付款詐騙。

行政院長陳建仁也率內政部長林右昌等官員出席活動，陳建仁表示，行政院責成警政署，未來除持續提升偵查能量外，指示各轄區分局依據詐騙趨勢研析、分齡分眾規劃防詐宣導，使宣導能量，漸進式、地毯式普及，並責請各警察機關自製吸睛宣導素材，運用各種媒體管道宣導。

陳建仁指出，打詐不只是警察的責任，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，集結跨部會的力量，無論是從源頭堵詐，包含投資、求職等廣告採實名制管理，或是修法提高詐騙刑度等，希望發揮嚇阻效果。

林右昌表示，自去年成立打詐國家隊以來，截至目前，共查獲1405件詐騙案件、逮捕1萬3023名犯嫌、查扣不法所得37億餘元。內政部將持續結合其他政府機關或結合民間團體辦理實體活動，使宣導多元化，讓防詐知能深入社區、訊息全面普及，形成全民反詐意識，並加強查緝能量。

警政署長黃明昭表示，為了提升民眾防詐意識，警廣發揮媒體專長，製播百工百業代言人防詐宣導音檔219則、影片162則、新聞報導115則，提供各機關參考運用，提醒民眾看穿詐騙集團的伎倆。