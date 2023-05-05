氣立主要產品為製造設備中的氣動元件與電控元件，可應用於消費性電子、雲端伺服器、農機、半導體、太陽能板、電動車等各領域產品生產製造設備上，應用範圍相當廣泛。電動車方面，近年大陸的電動車產業出現爆發式的成長，2022年大陸銷售超過688.7萬輛的電動車，年增96.9％，連續8年位居全球第一，大陸更是積極擴展包括比利時、英國、澳洲、德國等海外市場；目前在歐洲，每10輛電動車就有1輛來自大陸。在大陸電動車逐漸從內需市場往外銷市場的擴張過程中，氣動元件在組裝設備的需求也會隨之增加，未來氣立可望受惠。

在產品面方面，氣立延續自身優勢產品無桿缸的特點推出附滑軌型滑台電動缸系列的等多項電控產品，除了在乘載荷重上大幅提升外，更能透過電動馬達可做程式設定來達到高精度及高效率的要求，以增加產品應用範圍。在市場面，公司陸續參與3月台北國際工具機展及4月德國漢諾威工業展，將優勢產品積極曝光，挖掘潛在客戶的商機，加快拓展各個產業領域布局，盼儘速回復原先營運成長動能。