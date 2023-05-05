大陸微博上一名網友發文分享，在台灣旅遊29天，沒住大飯店，也沒有瘋狂購物，只算交通費與食宿的費用，2個人竟然就花了13萬台幣，讓她忍不住驚呼「失控的台灣物價、萬物皆漲！」引起網友討論，不少人看了搖頭說，仔細算下來其實1個人1天也才花2300元而已，旅遊的話還算正常吧？

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上轉發一張截圖，只見微博上一名女網友發文吐槽說「剛剛算了一下，這次待台灣29天，全程住Airbnb，沒有購物，只算交通費與吃喝等雜費，2人就花了13萬，讓她忍不住驚呼，大家去台灣旅遊前要先存一筆錢，並在文末寫著「失控的台灣物價，萬物皆漲」。

原PO轉發截圖後，忍不住吐槽說，這位網友看似是在抱怨，實則是在炫富吧？引起網友熱烈討論，不少台灣人搖頭直呼，有這個時間和錢怎麼不出國呢？台灣人都知道國旅很盤。「怎麼會有人想在台灣玩29天？台灣人都明白要這樣玩乾脆出國比較省」。

不過，也有網友表示，29天2人13萬，平均下來1個人6.5萬，等於一個人一天只花了2300元左右，這其實不算貴吧？以這個價格要去其他國家旅遊一個月不一定會比較便宜。「很便宜啊！去日本看看29天13萬花得起來嗎？」、「回台灣21天，沒幹嘛都花了快30多萬了。這真的沒什麼」。