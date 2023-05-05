藝人鮪魚（徐瑋吟）今（5日）在IG限時動態透露，慶幸當初和小優住在附近，不然對方半夜痛到找不到人幫忙，就可能在家痛到昏倒了，而她還爆料小優因腎臟發炎需要住院3到7天，卻想要先去做完工作完再回來醫院，讓她氣得差點拿吃棒子把她敲昏。

鮪魚今（5日）貼出一張小優躺在病床上皺眉吊點滴的照片，透露對方凌晨傳訊息跟她說在家很不舒服，「痛到在地上打滾站不起來，穿不了衣服，呼吸都痛，痛到全身發抖」，等她衝到對方家時，她發現對方坐在地上，且因發高燒頭痛到哭，在她不斷勸說下兩人才趕到急診室。

小優經過心電圖、X光、抽血、驗尿等一系列檢查後，醫生診斷出是腎臟發炎，且因發炎指數過高，必須住院打抗生素3到7天。但令鮪魚傻眼的是，已經痛到受不了的小優竟放不下工作，還想說先去工作再回來住院，讓她直言：「我當下真的想拿根棒子敲昏她，讓她放過自己一下下。」

事實上，腎臟發炎通常由細菌感染引起，可能會導致長期的健康問題，常見症狀為尿液變化、發燒、噁心、嘔吐和腹部疼痛等，主要治療方式為抗生素，醫生會根據患者狀況提供合適的抗生素。另外，患者也需要多加休息並多喝水，並避免攝取刺激性的食物。