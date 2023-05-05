高雄29歲、36歲2名越南籍阮姓女移工來台當製造業技工，後續從工廠出走，跑到岡山火車站越式理髮店，替同鄉提供理髮服務，因洗剪染燙樣樣都行，還能客製化造型，讚譽有加。移民署高雄市專勤隊獲報，日前至理髮店查緝，將2人逮捕，依法收容等候遣，並依違反就業服務法，將陳姓雇主移送裁處。顧客對於2女身分曝光，也感嘆「再也剪不到了」

移民署高雄市專勤隊逮捕阮姓女失聯移工。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據悉，2名阮女均在越南當地結婚生子，都有從事過美髮業經驗，因當地薪資無法負擔家庭開銷，於是2女分別在2018、2019年先後來楠梓、岡山區當製造廠的技工，在製造業工廠從事技工，而今年初位於岡山區火車站周邊某越式理髮店開幕，40歲的陳姓女老闆經友人介紹，對2名阮女展開「挖角」，2女隨後來到理髮店當理髮師。

移民署高雄市專勤隊逮捕阮姓女失聯移工。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

因2女理髮手藝佳、洗剪染燙樣樣都上手，且還能為客人客製髮型，此外，她們還長相甜美及服務親切，深受周邊同鄉移工的喜愛，每天平均接客10多人，是當地同鄉移工理髮首選。

2名阮姓失聯女移工將面臨收容等候遣返回國。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

移民署高雄市專勤隊獲報，經多日喬裝顧客蒐證，4月23日見時機成熟前往查緝，當時專勤隊員到場時，2女還正準備為顧客剪頭髮，隨後聽聞是專勤隊員上門後，自知是遭通報的失聯移工，都乖乖配合調查。而現場顧客得知2人身分後，還以為是她們結婚來台，對於之後再也沒辦法找她們剪頭髮，感到相當惋惜。

據悉，2女向專勤隊員表示，近期有得知移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，因想多賺錢返鄉開理髮店，計畫6月30日專案截止日前自行到案，但如今被專勤隊查獲，不僅計畫泡湯，還需遭收容並遣返回國；後續專勤隊也依就業服務法，將陳女移送裁處。