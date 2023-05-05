高雄大林蒲遷村案延宕多年，沿海6里明將召開里民大會，預料聚焦遷村議題。高市府昨、今兩天搶先再發稿強調，市府正與經濟部協商遷村安置計畫，並報行政院核定，後續將到當地展開遷村方案選擇調查，用最快速度啟動遷村，讓鄉親早日搬遷。

高市府表示，大林蒲遷村歷經4場說明會整合居民意見及訴求後，已初步凝聚共識，當地鳳森、鳳興、鳳林、鳳源、龍鳳、鳳鳴等6里，明天將召開聯合里民大會，預料遷村議題會是里民關切焦點。

安置住宅模擬圖。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府指出，大林蒲遷村案以公私協力合作造鎮方式來推動，安置地每一街廓均劃設10米以上的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路。此外，市府也提供「自地自建」、「配售型安置住宅」及「協力建屋」等多元建屋方案，讓民眾依自身條件及意願來換新厝。

社區型透天厝模擬圖。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

市府說明，搬遷時，居民可選擇抽籤配地，自地自建房屋，或選擇入住市府興建的「配售型安置住宅」。另也將成立「公私協力造屋平台」，提供單一窗口專業服務，包括建築諮詢、建築師與營造廠媒和等事項，來協助民眾造屋。

至於住在大林蒲但沒有自己房屋的居民，高市府指出，除未來將在安置地興建750戶社會住宅，優先提供符合資格的無屋居民申請租住外，全市其他社會住宅也會保留一定戶數給大林蒲無屋居民。