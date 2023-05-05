交通部與運輸研究所規劃「自行車通勤路線示範計畫」，朝2050淨零轉型的目標邁進，第一站為台北都會區，以河濱車道作為骨幹，分散到其他路線，今日舉辦成果發表記者會。交通部政務次長陳彥伯說，全台有8560公里長的自行車道，自行車可串聯公共運輸最後一哩路，希望能成為民眾日常使用的交通工具，一起讓它成為都會通勤的綠色新時尚。

根據交通部2018年做的「自行車使用狀況調查摘要分析」，以通勤、通學為最主要活動型態者中，北部地區人數最多，而轉乘接駁其他交通運具，以轉乘捷運者最多。

陳彥伯表示，交通部從2009年陸續建置自行車道，2015年完成環島1號線961公里，後續持續擴散，目前全台有8560公里的自行車道，台鐵、觀光局等單位也協助推廣自行車旅遊，目標是要讓國內外旅客一想到自行車，就想到來台灣騎車旅遊。

陳彥伯強調，要達到2050淨零，希望自行車扮演日常交通工具，回到自行車通勤，透過綠色運輸降低城市污染。示範性計畫還有很多路要走，包括夏天炎熱問題等，但先跨出第一步，提供環境，現行河濱自行車路廊沒有紅綠燈，宛如自行車高速公路，可快速移動，連結市區自行車道支線出去，進入社區，期待自行車通勤變成一種新時尚。

運研所指出，北部地區人本環境建設完善、公共自行車租借系統完備，擁有連續性的河濱自行車道系統，因此這次示範計畫以河濱為主幹路線，台北端串接至3橫3縱，新北端則將板橋、中和、永和地區納入規劃，並就雙北跨河橋梁及與市區道路銜接路段、進出水門等規劃並建置一致性導引系統，優化沿線騎乘環境，加強騎乘連續性和安全性。

運研所為鼓勵及養成民眾利用自行車通勤習慣，將於5月8日至7月7日辦理騎乘集章活動，民眾只要下載環騎圓夢APP並以其記錄騎乘軌跡，每次騎乘總里程需至少1公里在本次示範計畫所規劃的通勤路線上，即可獲得集章1枚並參加抽獎活動。