台中國家歌劇院今年6、7月推出「舞蹈跨域Now／鬧藝術」4場以「舞蹈」為主題的沙龍講座，跨域連結親子教育、馬戲、異文化及學科，深入淺出地引領民眾認識舞蹈，讓舞蹈不再只是舞蹈。負責規畫的舞蹈空間舞團藝術總監平珩5日表示，今年疫情解封，希望能跟觀眾有更多互動，「Now」指的是「現在」，也是一起熱「鬧」。

台中國家歌劇院的沙龍《平珩說舞》系列從2020年舉辦至今，獲得大眾喜愛，今年再次邀請平珩策畫4場沙龍講座，以「舞蹈的無限可塑性」為主題，探討當代舞蹈以專業編舞及身體律動「鬧」進跨界展演等藝術領域。

平珩在記者會表示，《平珩說舞》連續舉辦4年，過程中跟參與者學習到很多，今年疫情解封，每場都安排藝術家演出，與觀眾有更多互動。

台中國家歌劇院今年再推出《平珩說舞》沙龍講座，跨域連結、深入淺出地引領民眾認識舞蹈。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

首場講座於6月5日登場，主題是舞蹈將「鬧」進親子圈，邀請跨界舞蹈媽媽董怡芬、音樂媽媽林桂如分享教養藝術觀念的秘招，孩子透過創造力與想像力，可打破慣性思考，帶來「原來舞蹈還可以這樣玩」的啟發。董怡芬說，她將帶4歲小孩同台演出，即興表演要見招拆招，她在孩子身上領悟了「玩興」很重要。

第二場6月12日登場，主題是當舞蹈「鬧」進當代馬戲，邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」的藝術總監李宗軒、特技演員梅芷菱等人分享將舞蹈的韻律及技巧融合馬戲的創作歷程。

第三場6月26日登場，主題是當舞蹈「鬧」進國際，「古舞團」舞者將與不同文化背景的音樂家合作，以肢體穿梭多元音樂風格。國家文藝獎得主古名伸說，她的即興演出可放進中外古今的舞蹈，只要音樂靈魂相通，怎麼配都好，可以非常的「跨」、非常的「鬧」。

第4場講座7月3日登場，當舞蹈「鬧」進學科，獨立編舞家黃于芬介紹英國科學家虎克提出力學彈性理論，透過橡皮筋、運動彈力繩及乒乓球等將力學彈性融入舞蹈視覺及動作，上一堂別出心裁的物理課。