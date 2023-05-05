今年學園祭主題是「畢業當衝 RUSH」，主視覺以賽車元素為主，在園區文創大街上打造「松鴨桑衝鋒賽道」。（張芷瑜攝）

中國文化大學美術學系蔡心瑜的「我與我」，從探索自己出發，挖掘求學心路歷程。（張芷瑜攝）

玄奘大學藝術與創意設計學系李泊輿的實驗室系列作品，將想法化身小怪物，表現想法萌芽的過程。（張芷瑜攝）

第十二屆松山文創學園祭於今日開展至6月13日展出，推出六周主題展。（張芷瑜攝）

第十二屆松山文創學園祭於今日開展至6月13日展出，有學生現場創作。（張芷瑜攝）

最衝畢業展在松菸，第十二屆松山文創學園祭於今日開展至6月13日展出，超過45所校系及3000多名學生參加，今年主題是「畢業當衝 RUSH」，在松菸打造30公尺衝鋒賽車場，為學生加油打氣。松山文創園區表示，今年首度與Virsody虛擬策展平台合作，打造學園祭松鴨桑衝鋒賽道3D展間，給大家不同觀展體驗。

松山文創園區表示，今年學園祭主題是「畢業當衝 RUSH」，主視覺以賽車元素為主，黑白相間的條紋旗幟提醒學生隨時準備衝刺，在園區文創大街上打造「松鴨桑衝鋒賽道」，搭建30公尺的四驅車賽道，200公分松鴨桑坐鎮，為學生們加油打氣。

首周展出的中國文化大學美術學系以「屾龍宮」為題，點出身處在陽明山學子們，如何回應現代資訊傳播快速的想法，屾也是兩座山的意思，中國文化大學美術學系蔡心瑜表示，她的作品名稱為「我與我」，有平面與立體作品，從探索自己出發，挖掘求學心路歷程。

蔡心瑜也說，作品顏色偏暗，表達深層陰暗的情緒，因爲她求學生涯非本科系學生，到大學自學畫畫才考上美術系，打破傳統家庭的束縛，作品也由被束縛、找到自己想做的事到開花結果，帶出承轉合的概念，球體則象徵波折的內心。

玄奘大學藝術與創意設計學系這次則以「少年茫」為概念，除了有台語少年夢的意味，也象徵年輕人對人生迷茫的時刻，作品種類繁多，都是學生把大學經歷的人生大小事，用獨特方式呈現。

「希望觀眾用自己角度吸收我的作品，不希望給大家既定答案，因爲觀眾思考也是創作的過程。」玄奘大學藝術與創意設計學系李泊輿說，自己以複合媒材創作，作品從一對男女出發，思考大學中人與人的互動，實驗室系列，則將想法化身小怪物，從培養皿到實驗室，表現想法萌芽的過程。

松山文創園區指出，今年首度與Virsody虛擬策展平台合作，打造學園祭松鴨桑衝鋒賽道3D展間，透過線上虛擬賽道與賽車呈現「畢業當衝RUSH」精神，也藉此吸引不同種類民眾看展，也持續與線上展覽平台ARTOGO合作，讓學生畢業作品免費上架並於線上平台展出。

松山文創園區表示，今年延續2021年首次推出六周主題展概念，超過45所校系參展，國立中興大學園藝系與國立高雄大學建築學系也首次北上參加，六週主題包含「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」等，透過分周主題，讓各周學生互相學習，產業界能聚焦精采作品。