明（5）日2時19分進入立夏節氣，命理師楊登嵙提醒生肖蛇、馬、猴、豬在接下來的半個月，要特別注意身體健康，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損引發各種疾病；外出也要留意交通安全，慎防血光之災。

楊登嵙在運勢專欄《旺好運》撰文指出，立夏後氣溫漸熱，會時常覺得煩躁、上火，心臟的工作強度日漸增大，飲食應以「順心」為主，宜採取「增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣」的原則，飲食清淡，多吃水果、蔬菜或粗糧。

楊登嵙提醒，立夏這半個月（5／6～5／21），生肖蛇、馬、猴、豬要特別注意健康，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損引發各種疾病；忌吃濕熱的食物，尤其油炸類食品，可以降低毛病。

另外，上述4生肖身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防血光之災；外出也要注意交通安全，開車、過馬路都要小心謹慎。

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