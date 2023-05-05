據統計，截至4月最後一個交易日，台灣掛牌的11檔高評級美債ETF，近一月受益人數皆呈現增加趨勢。其中，統一美債10年Aa-A(00853B)由於具備「優先償債順位、長天期」的特色，面對經濟衰退有較強抵禦能力，投資人買氣明顯較為旺盛。該檔ETF的4月受益人數增加2291人，月增幅達到324.96%，今年來受益人數增幅更是達到5774.51%，推動基金最新受益人數逼近3000人。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，聯準會本次利率決策會議後，可能停止升息循環，並維持高利率一段期間，以觀察核心通膨及就業市場變化。聯準會利率到達終點，也讓債券價格來到相對低點，投資吸引力上升。雖然聯準會在本次會議表示今年不會降息，但近期美國銀行業危機再起，引起市場恐慌，為了維持金融體系穩定，加上美國經濟數據開始轉弱，市場仍預期聯準會最快可能在9月降息。現階段投資人可利用單筆買進或定期定額方式，適度進場布局債券，有機會獲取後續降息的資本利得。

除了00853B之外，受資金追捧的高評級美債ETF還包括：復華公司債A3(00789B)，國泰A級公司債(00761B)，中信高評級公司債(00772B)，凱基AAA至A公司債(00777B)，元大AAA至A公司債(00751B)，群益A級公司債(00792B)，永豐10年A公司債(00836B)，富邦A級公司債(00746B)，凱基AAA-AA公司債(00841B)，群益AAA-AA公司債(00754B)。