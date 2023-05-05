周五收盤，加權指數上漲17.04點或0.11%，報15626.07點，成交量降至1809.35億元，台股本周上漲46.89點，周線止步2連黑；櫃檯指數上漲0.63點或0.30%，報213.05點，成交量略增至782.49億元。

權值王台積電(2330)收盤上漲2元或0.40%，收在500元，守住整數關卡。鴻海(2317)、日月光投控(3711)雙雙持平收場，聯電(2303)、大立光(3008)則收小黑，僅聯發科(2454)盤中上漲超過1%。

高價股方面，股王信驊(5274)、股后大立光均開高後下滑收黑，分別失守2800元、2000元關卡；不過900元以上除了股王股后下滑外，僅緯穎(6669)收黑3.83%，其他均收紅，當中祥碩(5269)強漲4.59%，世芯-KY(3661)、創意(3443)、嘉澤(3533)亦上漲超過2%，力旺、旭隼、亞德客-KY、譜瑞-KY等均收紅表態。

被動元件龍頭國巨(2327)收漲2.53%、至506元，而華新集團旗下被動元件公司華新科(2492)、信昌電(6173)、佳邦(6284)首季財報都較前季虧轉盈，激勵信昌電跳空以42元漲停開出後鎖死，華新科大漲8%衝上百元關，佳邦也漲幅超過3%，被動元件強勢，推升電子零件類指收漲0.74%，成交比重略升。觀光收0.63%居次，其中國賓(2704)、雄獅(2731)股價帶勁，六角(2732)也漲超過半根漲停，盤中飆逾3年高價。

半導體、電子、金融回穩，表現均勝大盤，其中電子成交占比走揚；鋼鐵、營運、食品亦收紅，航運則跌幅收斂，貨櫃三雄、航空雙雄個股不同調，長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)收紅，萬海(2615)、華航(2610)收黑。而造紙、玻陶、百貨則下跌1%超過，跌幅後段班。

美系外資看好相關散熱產業供應鏈，調高評等的奇鋐(3017)盤中一度再創下183元之歷史新天價，收漲3.13%，散熱概念股的建準(2421)也登上61.6元漲停，雙鴻(3324)同樣強漲近2.5%。而金價再次向歷史高點進攻，黃金概念股亢奮，佳龍(9955)飆鎖29.55元漲停價，金益鼎(8390)、光洋科(1785)也分收漲9.4%、2.49%。

台企第一季財報陸續公佈中，台灣與美國重量級科技股對第2季展望更影響後續基本面預期，加上景氣問題、庫存去化狀況都牽動投資人信心，後續持續觀察美國債務上限危機、美國升息、美國主要經濟數據，以及美區域銀行財務等各種變數。法人認為，第二季震盪機率加大，台股恐偏向弱勢格局，不過近期新台幣匯率升值趨勢下，對外資投資看法添力，短中線箱型震盪整理，類股輪動，個股表現優於指數表現。