太陽能光電板造成高溫？昨天台南市玉井區北寮出現今年全台最高溫攝氏38.8度，台南市議會多位國民黨議員今天質詢指出，美國馬里蘭大學研究警告，太陽光電會形成「熱島效應」，阻礙鋒面形成，不利降雨。台南已600多天沒下雨，是否與滿山滿谷的光電板有關？民進黨議員蔡筱薇則要求經發局好好說明，以正視聽。市府經發局長林榮川答詢說，根據他的專業，目前沒有這樣的證據，經濟部與氣象專家也都如此認為。

王家貞指出，台南的焦點就是已成為太陽光電黑金城市，台南市創下5月最熱溫度38.8度，好幾百天沒下雨，跟滿坑滿谷、滿山滿地的農田及魚塭都布滿光電板有關嗎？美國馬里蘭大學刊登在國際期刊上的研究，顯示太陽光電會導致溫度上升3到4度，台南也應進行相關研究。

蔡育輝表示，民進黨台南執政30年，請不要甩鍋，美國有研究太陽光熱往上升會提升當地的溫度，熱島效應的確造成台南600多天沒下雨，市府應深入調查，解決民怨。

蔡宗豪也說，數據會說話，請民進黨民代不要違背良心護航太陽光電黑金，應正視美國馬里蘭大學的嚴重警告，太陽光電會造成當地氣溫上升，會造成熱島效應溫度上升，也會阻礙鋒面形成導致春雨不來，之前氣象局預告最強春雨要來，結果高雄下了200多公厘的大雨，台南卻乾涸如昔，土地應永續發展，請市府對大地的反撲盡速擬定解決之策。

林燕祝砲轟，台南因種電衝擊魚塭良田，恐釀成糧食危機，美國馬里蘭大學的調查也提醒熱島效應，現在雨下不下來，氣溫又創全國最高溫，台南已因為種電成「居住地獄」，市府還要種電嗎？

李中岑認為，市府宣傳全國最棒的移居城市就是台南，結果看到的是滿城太陽光電板，又有天然氣發電廠，難道不知道會影響市民生活品質嗎？

蔡筱薇強調，她對這些說法有點擔心，請經發局長務必好好說明，太陽光電和氣候變化、不降雨有沒有關係？以正視聽。

林榮川表示，台南市的面積廣達2192平方公里，但光電板設置面積僅約28平方公里，占不到百分之一，影響降雨狀況應該是沒有的；影響到下雨應該還是大範圍的氣候變遷，不是小範圍的變化。