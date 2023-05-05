王姓男子1997年入伍當兵後，被起訴與非軍人身分的陳姓男子共同搶奪，陳被判無罪，但他受軍事審判判刑5年確定，王聲請釋憲後，憲法法庭判決《軍事審判法》相關規定合憲，但王男可以依判決意旨聲請再審，且與王男相同案例的民眾也都可提再審，讓再審門檻再放寬。

洪仲丘事件後，2013年軍審法修法後，軍人涉刑事案件已全部回歸普通法院，軍審法形同被架空；但憲法法庭在判決理由中，讓舊法時期，因被控同一犯罪事實，卻與一般民眾有不同判決結果的軍人，可以獲得再審。

對於此次判決創設再審條件，15位大法官中有6大法官不同意，其中吳陳鐶大法官提不同意見書，認為本件判決既宣告法規範合憲，卻又宣告聲請人得就原因案件確定終局裁判聲請再審，與司法院解釋先例有違。

王姓男子是委由目前擔任立委的邱顯智律師，為他聲請釋憲，主張他當時是一兵 ，但軍事檢察官、軍事審判官至少都是上尉以上的長官，上命下從，軍令如 山 ，重視階級之軍事體系中，一兵王瑞豐 ，如何有可能與公訴機關軍事檢察官對等？如何可能有平等訴訟權？