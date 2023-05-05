《親子天下》近日針對「全台高中職108課綱特色課程」展開調查，全國8成高中校長坦言，教師業務繁重是當前最大挑戰，盼政府協助提升員額、調降生師比，並能增加科技領域教師，為學生提前預備未來工作用得到的能力。

正值大專校院招生季，高中校長對大學考招制度建言，《親子天下》調查顯示，64％盼升學考試（包括大學學測、分科測驗等）試題難易度更穩定；35％校長希望大學選才更重視每名高中生都要建置的「學習歷程檔案」，且其中六都學校占比高於非六都學校。

《親子天下》指出，另有47％高中校長，期待大學端多與高中端交流，尤其是花蓮縣、南投縣學校校長；39％填答者期待各大學公告更完整、易讀資訊，協助高中生探索自己、選擇合適科系。

AI崛起，《親子天下》提到， 41％高中近3年最想增聘科技領域（包括資訊科技、生活科技等科）教師；次為語文領域（包含國文、英文、本土語等科）教師；再次是技術型高中專業科目教師，又以花蓮縣最缺。整體來說，僅9％填答問卷高中自認師資充足。

《親子天下》另調查各高中校長當前最大辦學挑戰，81％填答者直言「兼行政的教師業務繁重」，45％指「教師備課壓力大」。比較22縣市，新竹市高中有最高比例認為備課壓力大，次為新竹縣。

此外，少子女化情勢下，根據《親子天下》的調查數據，43％高中校長反映不易招到足額新生，當中又以私立學校為多。另有31％高中指108課綱上路後，學科授課時數減少，學生學科能力變弱；29％填答者認為學生權利意識高漲，師生衝突遽增，是現階段最大辦學挑戰。

政策要如何調整，才能改善上述挑戰？《親子天下》調查發現，50％高中都呼籲教育部提升教師員額，除讓各校獲得更多育才人手，也同步降低生師比，落實小班精緻化教學。

《親子天下》也提到，約31％高中校長呼籲政府鬆綁法規，提升私校辦學自由，尤其是私立學校校長；另有22％期待增加教師進修資源，當中又以特殊偏遠學校占比最高，其次依序是極度偏遠和非山非市學校。

在調查資料背景方面，《親子天下》表示，「全台高中職108課綱特色課程調查」於2023年2月13日到3月10日，針對教育部「111學年度高級中等學校名錄」上513所高中發放網路問卷。共回收369份樣本，涵蓋全台22縣市，以台北市占12.7％為多。縣（市）立學校占37.9％，私立和國立學校各約3成。完整填答共334份樣本，占總樣本數65％。