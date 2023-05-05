社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0，第6場將於5月10日邀請中華男籃總教練桑茂森於世新大學(舍我樓1樓) 教室開講。

桑茂森，家世背景極為特殊，其父來自內蒙古(察哈爾省)，祖籍是今日的張家口(張垣市)，也就是蒙邊，身為外省老兵家庭的孩子，桑茂森的運動天賦沒有發揮在籃球場上，而是靠著一雙長腿成為田徑場上中長跑好手，直到當兵進入海軍陸戰隊，憑藉著高人一等的身材被挑進國軍籃球賽的路戰隊中鋒，也因而被飛駝隊總教練張克佑驚為天人，從左營軍區借調到飛駝營區，從此成為飛駝隊當家中鋒。桑茂森是中華男籃隊有史以來最高齡的亞運男籃國手，31歲才當選亞運國手(1998年曼谷亞運) ，

桑茂森教練近年執教經歷有2015世大運男籃隊助理教練、2019年第41屆瓊斯盃中華白隊總教練、2020年MOLTEN台灣超級籃球挑戰賽中華白隊教練、2022年跨聯盟邀請賽中華男籃培訓隊總教練，現任國立體育大學籃球隊總教練。

中華男籃總教練人選桑茂森將領軍中華隊參加今年度第42屆威廉瓊斯盃國際邀請賽、杭州亞運會以及2025年亞洲盃男籃資格賽第一輪第一階段賽事。