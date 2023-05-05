疫情趨緩，國內、外的旅行活動開始熱絡起來，五月母親節陪媽媽來一場說走就走的小旅行，「房仲第一品牌」永慶房屋推出「幸福旅行洗漱包」，幫媽媽們快速又輕鬆收納行李小物，悠閒準備度假去！5/05至5/14止，只要到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得旅行洗漱包喔！

旅行洗漱包讓行李空間最大化 媽媽輕鬆整理開心遊行趣

不管是要國內出遊還是國外旅行，不可缺少的保養品、化妝品、洗潔用品等，若有一個收納包將這些瓶瓶罐罐整齊收納，就可以輕輕鬆鬆整理行李！，永慶房屋在母親節特別推出輕量、收納空間多的「幸福旅行洗漱包」，多層次設計可以輕鬆分類化妝品、保養品、盥洗用具等，美觀又兼具實用，還未出遊就有好心情！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「母親節即將到來，現今社會雙薪家庭逐漸增多，媽媽成為家庭中的重要經濟支柱之一，在職場上努力工作打拚，下班後還要照顧小孩，給予家人滿滿的關懷與溫暖，永慶房屋特別贈送輕巧、多功能的旅行洗漱包，希望媽媽們與家人們一起來一場小旅行，體驗大自然美景，大啖當地美食，盡情放鬆自己，享受優閒的度假時光。」

5月05日~5月14日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的「幸福旅行洗漱包」。(圖/永慶房屋提供)

母親節期間限定賞屋好禮 優質好屋就在「永慶房仲網」

市場上房屋百百種，想要尋找雙北各區域的房屋，永慶房屋的「永慶房仲網」提供最新的售屋物件，永慶房屋經紀人提供「專人導覽」服務，用影片方式解說房屋屋況、附近商圈，讓你快速掌握房屋資訊！看到感興趣的房屋可跟經紀人預約賞屋，在母親節活動時間5/05至5/14賞屋，永慶房屋將送您輕巧實用的旅行洗漱包，數量有限，送完為止。

身為「社區好鄰居」的永慶房屋，除了提供給消費者買賣房屋上誠實且專業的服務外，長期協助社區商圈舉辦各式活動，和里長、社區發展協會一起營造與維繫社區的活力！今年母親節永慶房屋協助雙北地區超過100場活動，總計出借超過1000頂帳篷，為鄰里發展盡一份心力。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，各鄰里舉辦的母親節活動，感謝媽媽們長久以來的辛勞，永慶房屋的夥伴們也在活動中化身小幫手，擔任志工協助里長、社區服務單位，贊助礦泉水、面紙等物資，與居民共度歡樂的母親節！