儘管印度及非洲等地區中低階智慧型手機銷售略有回升，整體智慧型手機市況依舊不佳，加上第2季為美系客戶新舊機種交替期，大立光4月合併營收如法說會時所言比3月差，4月合併營收下滑至28.7億元，月減13.25%，年減8.33%，累計1到4月合併營收為120.06億元，年減9.48%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光4月合併營收比重20%到30%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占10%到20%。

大立光表示，由於客戶需求疲弱，5月拉貨動能看起來比4月差。

大立光2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51%，年減10%，為2018年第1季以來單季低點，營業毛利為45.12億元，季減44%，年減17%，受到營收規模下降及產品組合較差影響，單季合併毛利率為49.39%，季減6.46個百分點，年減3.97個百分點，失守50%關卡，為2013年第4季以來新低，營業淨利為32.69億元，季減52%，年減18%，單季營業淨利率為35.78%，季減11.26個百分點，單季稅前盈餘為39.09億元，季減24%，年減42%，稅後盈餘為32.88億元，季減18%，年減40%，為2021年第2季以來單季低點，單季每股盈餘為24.64元。