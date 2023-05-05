吳葉姓男子涉販賣毒品咖啡，上個月才遭警方逮捕，因還有「囤貨」未被搜出，吳葉男釋放後又繼續幹起不法勾當，花蓮縣察局刑警大隊循線逮人，在他車上搜出毒品咖啡包25包、毛重約80.5公克、以及外觀像梅仔片的毒梅片48顆、毛重62.05公克，依毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

毒販心存僥倖，想把之前未遭警方查獲剩餘的毒品咖啡「清倉拍賣」未料又被花蓮縣警察局刑警大隊查獲，真是賊星該敗，員警勸戒犯嫌，希望他這次真心悔改，毒品害人不淺。

花蓮縣警察局長呂世明表示，「毒咖啡、包中通常都含有甲基甲基卡西銅及其他毒品，例如硝西泮、一粒眠等，至於「毒梅片」成分多以硝甲西泮為主，屬抑制劑，濫用者會有昏睡、迷幻的感覺，與酒精混用可能增強藥效，常被當作迷姦藥丸。被警方及時循線逮補。

男子上個月才遭警方逮捕，卻把未搜出的毒品「清倉拍賣」，再次落網。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

刑警大隊長郭有志表示，這次遭警方查獲的毒咖啡包價格便宜、包裝時尚可愛，很容易被年輕人所接受，提醒民眾注意家中年輕學子，如有長期嗜睡、情緒起伏很大或異常亢奮等，可能是涉毒徵兆，要提早因應。

警方也提醒，青少年朋友，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免誤己誤人，後悔莫及。

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