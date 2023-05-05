中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）今天噴發，噴出的濃厚火山灰雲籠罩在瓜地馬拉首都附近的城鎮和農場上空。當局已疏散1000多人，並關閉通往世界遺產安地卡的一條路。

瓜地馬拉當局已疏散1000多人。（圖／路透社）

瓜國民防官員柯西奧（Oscar Cossio）表示，火山腳下附近5個社區的1054位民眾已經疏散撤離，並遷到體育館避難，之後經全面估算，撤離人數可能會攀升。

瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）指出，這座名為「火峰」的火山正噴出火山碎屑流，並「以極快速度沿著火山體側面流了下來 」。火山碎屑流是由氣體、火山灰和岩石碎片所組成的高溫混合物。

法新社報導，火峰噴出的火山灰柱高達海拔6000多公尺。

緊急事務處理署說，火山灰落在火山西邊和西南邊，距離東北方的首都瓜地馬拉市（Guatemala City）約35公里。

當局警告，隨著「高量」噴出情況持續，火山灰噴發量可能還會增加，而且根據降雨預報，這可能形成泥石流。

緊急事務處理署官員賈西亞（Rodolfo Garcia）估計，火山灰落下的區域內約住有13萬人口。

他還說，已在附近4個城鎮設立13個緊急避難所，能收容7600人。

當局選擇關閉火山坡上的RN-14道路，這條路線連結了數個城鎮和殖民時代城市安地卡（Antigua）。安地卡是瓜國主要旅遊景點，也被列為聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產。

海拔3763公尺的「火峰」火山，平均每4到5年噴發1次。

2018年火峰噴發，熔岩流沿著火山側邊傾瀉而下，摧毀了聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪生，約有相同人數失蹤。