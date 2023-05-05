大陸4月化工下游需求低迷，原料採購謹慎，惟下旬伴隨裝置檢修供應預期緊張等因素支撐，節前終端備貨刺激丙二酚、1,4-丁二醇、等產品上揚，波段漲幅均逾8％，有助南亞化工事業動能持穩復甦推進。另，大陸PTA也因聚酯需求支撐、廠商減產救市，報價行情相對走堅，台化(1326)、東聯(1710)營運疏壓。

分析師表示，大陸4月丙二酚市場月底大幅反彈上行，波段漲幅8.6％。除終端工廠存貨意向增加，加上下游環氧樹脂訂單增加對原料需求升溫後，丙二酚開工率下滑，預期供應量減少，下游PC行業採購積極性增加，預計短線維持高位運行。

大陸1,4-丁二醇4月企業裝置檢修居多，市場整體開工率仍低於六成。部分企業為滿足產業鏈生產需要，外採競拍價格較高，一度提振市場氛圍高漲。市場預計下游備貨積極，市場重心堅挺上行，行情或將高位震盪。

南亞第二季丙二酚台灣廠產銷量提高，寧波廠維持全產全銷，預期市場因下游需求逐步回升，且原料行情支撐售價，帶動丙二酚行情，除鞏固合約客戶，並開拓大陸以外市場，提升銷售量，營收增加。

大陸PTA從三月供應偏緊狀態轉變為供需平衡，近期需求負反饋，但自身供應偏高，4月PTA平均開工率在80％，但現貨端相對壓力不大，庫存水平中性偏低。市場預期，需求負反饋接近尾聲，後期關注聚酯負荷何時企穩回升。