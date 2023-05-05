竹北市隘口里的名銓一景社區串連鄰近大廈，一同舉辦活動。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

位於竹北市隘口里的名銓一景社區，住戶大部分是來自外縣市的科技人，社區管委會從「認識在地」出發，投入社區總體營造多年後，原本的他鄉不知不覺間已變成第2故鄉。社區居民透過分享自身專長舉辦多元活動，打破社區大樓關係冷漠的刻板印象。去年跟攜手鄰棟社區一起規畫活動，帶動更多年輕移居者關注社區議題，2022年連續第5年獲選為新竹縣A級微笑社區。

名銓一景社區住戶來自四面八方，住戶周方琪表示，入住之初，不管是食物或環境，每個人都懷念自己的原生故鄉，因為不捨孩子未來對家鄉沒有歸屬感，也希望住戶認識第2故鄉，住戶們分享自身興趣及專長，以烘培、繪畫、旅行速寫、閱讀講座、攝影講座、家庭講座、精油隨手皂手作、淨街、走讀居家附近稻田等多元活動。

去年名銓一景社區與鄰近的兩棟公寓大廈「好view社區」、「愛慕社區」一起規畫活動，帶動更多年輕移居者關注社區議題。

住戶王心怡指出，近期受歡迎的武術課程，發想自隘口這個地名，孩子們化身要保衛自己家鄉的隘丁，練起武來特別有勁，看到孩子們認識從小生長的土地，對家鄉更有情感，覺得非常欣慰。

前主委莊雅茜帶領社區的走讀活動，她指出，除了參觀鄰近的祭祀圈、伯公廟、六家古蹟群、竹22線、東興圳外，也跨出竹北，到與新埔鎮交界的犁頭山，及芎林鄉上山村被列為歷史建築的碾米廠參觀，不管是大朋友、小朋友對居住的竹北市、新竹縣有更深一層的認識及情感連結。

居民自發舉辦的活動，成功引動社區中眾多移居者認識第2故鄉新竹縣，打破一般人對大樓、公寓住戶很少往來、關係很冷漠的刻板印象。社區居民放假時常相約社區庭園畫畫寫生，過生日也會邀請鄰居小朋友一起參加，在大廳捉迷藏已是孩子的日常。