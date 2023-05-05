新北國王籃球隊將在最後的主場例行賽舉辦《禁衛軍最後 ALL IN》，漫長的賽季到了尾聲，最後兩場主場賽事，全隊仍將ALL IN守護新莊城堡。而在5月9日賽事，新北國王也要特別感謝新北市政府警察局，8000位員警辛勞的捍衛著城市每個角落，除了邀請超過500名新北警局同仁來到球場，賽前將舉行「新北市政府警察局2.3月份忠勤及忠義楷模」授獎儀式。

成軍第二季的新北國王，在上周提前成為PLG 2022-23賽季例行賽王者，將以龍頭姿態進入季後賽，並享有所有的主場優勢。最後兩場新莊城堡賽事，5月6日下午2點30分對戰福爾摩沙台新夢想家、5月9日迎戰新竹街口攻城獅賽事，全員ALL IN全神專注調整，為季後賽做準備。

新北警察局是全國任務最繁重的警察局之一，新北市8000名員警每天捍衛著這個城市每個角落。而新北景固定舉行「新北市政府警察局忠勤及忠義楷模」頒獎，表揚冒險犯難成任務、防止危害搶救生命及為民服務的員警，2、3月份一共13名員警獲獎，新北國王特別將頒獎儀式搬到新莊城堡舉行，讓球員與球迷們，一同來為辛苦的新北警歡呼！

響應5月6日「世界不減肥日」，兩天賽前新北國王將舉辦「皇家大胃王挑戰賽」，由皇家饗宴區合作品牌「Jim’s Pizza」、「星馬快餐&伙食餐盒」、「炸雞大獅」、「愛爾蘭瘋薯」與「旭光食日午餐」，提供招牌美食，舉行大胃王大賽，贏家直接升級VIP場邊席。小美冰淇淋除了設置活動攤位外，中場遊戲挑戰賽，將可獲得小美冰淇淋提供的精緻好禮。

兩天賽事進場將可獲得新北國王全隊海報，「禁衛軍預測活動」猜中主隊第一顆三分球進球球員，將抽出「林書緯實戰球衣」，現場商品部Queens啦啦隊新品個人應援毛巾上架外，還有換季商品7折起優惠活動。隨著聯盟票選的展開5月9日進場還可獲得QUEENS年度啦啦隊、年度主場投票衛生紙包。