桃園市保安警察大隊員警日前巡邏時，發現52歲蔡姓男子違規停車，上前勸導時，發現蔡男假意配合，卻將毒品扔到水溝試圖逃跑，副駕駛座37歲越南籍裴姓女子也同要拔腿狂奔，蔡男被壓制時，還企圖搶奪員警配槍，2人訊後分別依毒品危害防制條例、妨害公務罪及入出國及移民法案送辦。

警方說，日前執行巡邏勤務時，在桃園區加油站前見銀色自小客車駕駛違規停車，副駕乘坐一女子，員警即上前勸導，蔡男假意配合員警查證身分，卻趁隙逃竄將口袋內毒品丟入水溝意圖逃跑，裴女見機不可失也拔腿狂奔，所幸員警機警立即上前壓制兩人，始查獲蔡嫌持有毒品，裴女為通報失聯移工。

其中蔡嫌因體型壯碩，逮捕過程雙手不斷揮舞掙扎，造成員警多處擦挫傷，甚至解開員警槍套意圖奪槍，員警竭力壓制始查獲蔡嫌持有一級毒品海洛因（毛重1.02公克），及裴女失聯移工身分，全案訊後分別依毒品危害防制條例、妨害公務罪及入出國及移民法案移送臺灣桃園地方檢察署、桃園市專勤隊偵辦。

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