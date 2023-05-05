台灣向美國購買F-16V戰機，但首批交機時程將延後2年。國防部長邱國正稱，F-16V戰機屬於台美雙方政府間的契約，沒有「違約罰款」，目前已支付840億元；空軍參謀長曹進平也指出，我向美新購66架F-16V戰機，預訂2025年底籌畫開始交機，首批數量未定，2026年底全數交機完畢。對此，前大使介文汲認為，恐怕隨著美國台海戰略的改變，台灣極有可能拿不到這66架F-16V了，因為美方想要看到的是巷戰、城鎮保衛戰。

介文汲今（5）日在網路節目《深喉嚨online》表示，美國沒有道理延後交機的速度，因為今天俄烏戰爭沒有提供任何戰鬥機，要排擠也不會排擠到F-16V，且數量才66架，為什麼本來2023要交貨，要往後退到2025年？且最大問題是簽一個約，交貨時間哪能這樣一直變動，全球客觀情況沒有什麼變化，美國交不出來要給個說法。

介文汲還提到，假若今天是刺針飛彈、標槍飛彈、反坦克飛彈這些在烏克蘭戰爭使用量過大的武器，來不及交貨，還能讓別人可以接受。介文汲根據自身經驗，指稱政府部門簽約跟民間公司簽約是一樣的，且會更謹慎，因為裡面還牽扯到國家利益，結果台灣現在已經給了40億，但貨沒拿到。

介文汲判斷，美國可能根本不想把F-16V給台灣，因為美方給可能發生戰爭地方的武器有兩大考量，一是讓戰爭發展在美國控制之下；二是武器絕對不能落入敵方之手。從當前的情況來看，F-16V給台灣跟美國戰略是相牴觸的，4、5年前要賣是因為美國政府台海戰略還沒完成，但現在內部已經在猶豫了，只好對台灣使用「拖」字訣。

若兩岸爆發衝突，介文汲表示，台灣制空權最多只能掌握3天，美國沒必要給台灣66架F-16V，且還要擔憂戰機會落入中國大陸之手。另外針對美國設想的台海戰略，介也分析，該國不想看到大規模的空戰、海戰，而是要在台灣進行激烈的巷戰、城鎮保衛戰，這樣戰爭才能打得很慘、拖得很長，讓美國有時間能整合盟友進行制裁。