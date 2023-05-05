澳洲來台在淡江大學當交換生的蕭里（Alex Shorey），日前誤食老鼠藥住進加護病房，並在5日返澳就醫，北市刑大3日前往與蕭同住的45歲女子住處搜查，起獲疑似誤食的老鼠藥，但該名女子在警局偵訊5小時支吾其詞，對「餵食」或是「誤食」說詞含糊不清，警方訊後將她移往北檢複訊。

24歲蕭里2022年底來台後，輾轉認識這名年紀相差21歲的女子，最後入住女方中山區的住處，發生誤食老鼠藥、解毒劑不適後，北市刑大警方3日前往女子住處，起出疑被誤食的老鼠藥，並將女子帶回。

但歷經5小時偵訊，女方對蕭里如何誤食老鼠藥的過程，始終無法解釋清楚，但警方也無證據證明有「故意餵食」的可能，因此訊後將她移往北檢，交由檢察官複訊，該名女子訊後被請回但限制住居。

至於外界質疑蕭里是否施用大麻合成的新興毒品，據了解經專家勘驗事證，初步排除施用大麻合成毒品有關，也初步排除是台灣路邊小吃店所致。

蕭里疑因接觸滅鼠藥住院治療，經由家屬透過群眾募資平台募得300多萬元回澳洲的醫療專機費用，專機已於3日降落昆士蘭州布里斯本。