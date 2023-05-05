摩根大通的策略報告認為，在聯準會暴力升息後，短天期公債殖利率被大力拉升，並造成嚴重倒掛，資金應避免流入與利率有關商品。長期看好黃金以及成長型股票表現，例如科技公司等，還有匯率要做空美元。

美國銀行業危機聲浪不斷，黃金因是高通膨環境的資金避風港，以及避險之用，目前市場需求已大增。近幾個月都是用長期的投資角度來看，若買進這些金融商品，在美國進入些許衰退時下檔應有限，萬一出現較嚴重衰退的話，成長空間更是較大。

根據摩根大通估算，2023年全球持有科技類股的比重大幅增加，快要接近2021年的高峰，這表示全世界的投資都偏重於科技產業。在放空美股方面，科技類股的放空比率最少，表示採用多空投資策略的股民，對科技族群的淨曝險部位都在增加。

同時，法人蜂擁搶購黃金，散戶則是在買比特幣。基於美國公債與美元指數有著明顯的負相關性，故持續放空美元。債券方面，市場看多比較不會違約具投資等級的公司債。這是因為這些有著較高評價的公司債，存續期間約7到8年較長，大概是高殖利率公司債的兩倍左右。