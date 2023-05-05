美國區域銀行類股面臨沉重賣壓，美股收黑，儘管蘋果（Apple）財報優於預期，iPhone營收創同期新高，台股今天開高走低震盪，台積電力拚站穩500元大關，代表中小型股的櫃買OTC指數回檔，大盤一度翻黑失守15600點整數關卡，午盤過後千元高價股回神、電金撐盤，台股翻紅重返15600點之上。

尾盤台積電重返500元，終場台股加權指數收在15626.07點，漲17.04點，漲幅0.11%，守住5日線約15600點和10日線約15539點。台股今天也收週線，週線上漲46.89點。

台股今天成交值跌破2000億元，來到新台幣1809.35億元，加計盤後1828.5億元，電子股終場漲0.24%，金融股漲0.19%，航運股跌0.17%，電機機械跌0.29%，櫃買OTC指數漲0.3%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超7.33億元，其中自營商賣超6.93億元，投信買超4.93億元，外資及陸資賣超5.33億元。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，台股今天守住短期均線，不過月線約15699點有壓，季線約15639點不應是壓力、卻也形成上檔反壓，大盤無法越過月線和季線，不排除前波從15284點起漲的反彈格局可能告一段落，短線恐偏向弱勢整理。

觀察基本面和資金面，黃國偉指出，從目前美股科技股財報和台股上市櫃公司法人說明會來看，基本面並不理想，不足以支持大盤上攻；從資金面來看，美元匯率持平，新興市場吸引外資加碼的條件不夠，短線台股走勢可能呈現區間箱型整理格局。

展望後市，黃國偉表示，美股仍需觀察美國經濟數據變化，以及區域銀行財務是否再變，台股下週則觀察上市櫃公司財報、以及指數編纂公司MSCI（明晟）將在台灣時間12日上午公布最新一次半年度調整結果。