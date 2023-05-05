經過新北市長侯友宜介入協調後，國民黨台北市議員游淑慧決定禮讓李彥秀，退出黨內港湖區立委初選。不過市黨部方面則屬意游淑慧投入艱困選區士林大同區，挑戰民進黨議員王世堅。而游淑慧5日下午前往市黨部會面主委黃呂錦茹，歷經1.5個小時的討論後，游淑慧也宣布「再給我一周時間思考和請益」。

游淑慧與李彥秀3日下午在黃呂錦茹的陪同下出面舉行記者會，宣布游禮讓李，退出黨內港湖區立委初選。記者會中黃呂錦茹也表示，希望游淑慧能夠出戰艱困選區士林大同區，挑戰王世堅。游淑慧當下並未允諾，僅表示「現階段的首要工作就是全力支持李彥秀」。

而在黃呂錦茹勸進、新北市長侯友宜與高雄市前市長韓國瑜的鼓勵之下，游淑慧的態度也逐漸放軟。在5日經過與黃呂錦茹討論後，游淑慧也表示「我個人非常訝異，市黨部對於本區整體的戰略分析非常完整。」

游淑慧說，她在會中也向黃呂錦茹報告，如果還有其他人選，可以把她當後援投手，「主委則表示，她把第二選區當做重中之重，希望我能投入第二選區，協助她北市整體戰略布局。」游淑慧也鬆口，表示最後有請黃呂錦茹給她一周時間，進行妥善思考與請益後再做決定。