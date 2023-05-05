嘉義縣政府開拓「嘉義優鮮產品」的海外市場，有極光哈密瓜、鳳梨、鵪鶉皮蛋、山葵拌麵等42項農漁特產到香港連鎖超市設置專區上架銷售，今天縣長翁章梁與香港超市業者現場連線，與香港消費者推薦嘉義好物，獲得熱烈回響。

嘉義優鮮產品之一極光哈密瓜。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府農業處表示，這次嘉義優鮮產品進軍香港市場，為增加當地消費者對品牌的印象及接受度，特別在People's Market新蒲崗門市設置嘉義優鮮專區，委託台灣好農公司與People's Market零售通路辦理，上架品項以當季限定蔬果農產、小包裝休閒產品、料理方便的冷凍漁產品為主。

嘉義優鮮產品行銷金鑽鳳梨。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

此次有15家業者、42品項上架香港People's Market的5間門市銷售，包括嘉義極光哈密瓜、鳳梨、鵪鶉皮蛋、山葵拌麵、苦瓜酥、虱目魚、鱸魚及白蝦等農漁產品，都是暢銷好物。

嘉義縣長翁章梁秀出嘉義優鮮產品。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁表示，今天跟消費者面對面行銷嘉義優鮮好物，詢問度、關注度都很好，相信優質的嘉義農漁產品在香港會很受歡迎，此外，日本山口縣的嘉義鳳梨也賣得很好，希望繼續擴大嘉義優鮮的海外市場的接受度，與國外市場建立長期友好的消費關係，把產品賣到全世界。

嘉義優鮮產品進軍香港連鎖超市。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣政府表示，「嘉義優鮮」代表既優且鮮的品質保證，由縣府嚴選有產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益的優質產品，國內外消費者只要認明產品上的標章貼紙及QRcode的追溯功能，就代表品牌的責任。

嘉義優鮮產品業者欣喜拓展香港消費市場。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府表示，縣府持續輔導30家業者上架台灣好農跨境電商平台嘉義優鮮專區，海外消費者可網路直接下單、零售交易，彈性B2C跨境物流更便利，讓小農也能加入跨國網購供應鏈，拓展多元銷售管道。