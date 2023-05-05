苗栗縣政府5日上午贈送康乃馨給水尾社區阿嬤們。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦祝全縣母親佳節快樂。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦等提前預祝全縣母親佳節快樂。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦等一同手作蛋糕送給現場阿嬤們祝賀母親節快樂。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦等一同手作蛋糕送給現場阿嬤們祝賀母親節快樂。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦等一同手作蛋糕送給現場阿嬤們祝賀母親節快樂。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區為照護長輩成立「阿嬤的胖」工作坊，由烘培師出身的里長梁清文帶領長輩們學做麵包糕點，並對外銷售麵包產品贏餘當作社區長輩福利收入，母親節將近，苗栗縣長鍾東錦5日上午專程到水尾社區活動中心，一起製作母親節蛋糕，送給在場的阿嬤們，期望阿嬤們不僅在母親節快樂，也要天天快樂。

水尾里長梁清文原本是苗栗市一家麵包店師父，4年前為了服務鄉親競選里長當選，開始轉行當起全職里長，全力打造水尾社區成為照護長輩的模範社區，獲得苗栗縣政府、農委會水保局、環保署等多個機關頒獎肯定。

梁清文為了照顧每天前往社區關懷據點的長輩們，從去年開始申請中央補助經費購置烤爐等器具，以自己的專長帶領長輩們一起玩樂作麵包，取名為「阿嬤的胖」並對外接受訂單銷售麵包，所得贏餘都回饋在長輩福利上面，這個充滿愛心的麵包，健康又好吃，在網路上打開了知名度，現在只要一開始接受訂貨，馬上搶購一空。

母親節將近，苗栗縣衛生局及後龍鎮衛生所為了增進老幼親子共學共融和諧歡樂氣氛，鼓勵長輩們走出家門，多參與社區活動，保持愉悅的心情，在熟悉的環境中快樂、健康的生活，延緩老化，特別商請水尾社區一起帶領動手製作母親節蛋糕，當場獻給在場的阿嬤們。

苗栗縣長鍾東錦上任後，非常關心社區長輩健康，結合各鄉鎮衛生所、社區規畫辦理20場「鍾意樂活．苗栗健康遊」健康促進系列活動，以提供長輩們就近參與，擴增人際關係，打造在地健康、活躍老化的生活環境。他除了向現場阿嬤們祝賀母親節快樂外，也期望阿嬤們天天快樂。