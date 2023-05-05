孩子突然高燒不退，真的讓爸媽很著急！兒童感染科醫師顏俊宇指出，A型流感、人類間質肺炎病毒（hMPV）、腸病毒都可能會導致發燒，日前有5歲的孩子連續3天高燒40度被送到急診，不僅查出肺炎，還發現感染了人類間質肺炎病毒，住院一個禮拜才康復。對此，耳鼻喉科醫師張弘也忍不住大嘆：「這波免疫債看不到盡頭」。

「最近逼死家長們的高燒：A流、hMPV人類間質肺炎病毒、腸病毒」。顏俊宇在臉書粉專發文表示，近期診間出現很多感冒的孩子，有些人甚至已經發燒超過3天，讓家長心急如焚，趕緊抱著孩子來醫院求助。

顏俊宇說明，有些孩子出現輕微呼吸道症狀，但頭痛、喉嚨痛較明顯，快篩結果為A型流感；有些孩子則是發高燒、食慾不振，咽喉多處破洞、潰瘍，或是手腳、臀部出現紅疹，被檢查出是腸病毒；還有的孩子流鼻涕、咳痰、高燒，但快篩新冠流感卻是陰性，吃感冒藥也沒改善，後來才發現是最近流行的hMPV人類間質肺炎病毒。

最近就有一名5歲孩童，連續3天高燒40度，顏俊宇說，這名孩子的痰極度濃厚，吃症狀藥也沒有明顯改善，焦急的家長連忙送他到急診室，檢查後發現感染肺炎，更查出hMPV，必須接受點滴藥物和蒸氣治療，最後過了一周才出院，顏俊宇不禁感嘆：「這世界感染病原體太多，好像沒有要輕易放過每個小孩和爸媽」。

貼文曝光後，耳鼻喉科醫師張弘也在底下留言回應，「這波免疫債看不到盡頭，各式病毒都來，往年此時不該是這樣」。顏俊宇則回應，可能是近期民眾開始出國，才會讓各種新的流行病毒交互傳染。