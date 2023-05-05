鴻海表示，與3月相比，4月受惠客戶拉貨需求，消費智慧產品營收繳出強勁雙位數成長、電腦終端產品營收亦有顯著月成長。雲端網路產品營收表現約略持平，元件與其他產品則因非主要業務需求下降，營收較3月略為衰退。

若與去年同期相比，鴻海4月四大產品線均見衰退。其中，元件與其他產品因非主要業務需求下降而略微衰退，電腦終端產品因PC市場需求趨緩、消費智慧產品因回歸傳統淡季表現，均較去年同期衰退。

至於雲端網路產品雖受惠雲端服務供應商（CSP）需求持續成長、且人工智慧（AI）需求增加，但其他雲端產品逐漸回歸傳統淡季、拉貨動能保守，使4月整體營收仍較去年同期衰退。

觀察前4月四大產品線營收，消費智慧產品因鄭州廠1月恢復正常生產、產品出貨提升，而較去年同期顯著成長，雲端網路產品則約略持平。元件與其他產品因非主要業務需求下降、電腦終端產品因PC市場需求趨緩，均較去年同期略為衰退。

展望後市，基於目前已進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在比較基期較高狀況下，鴻海維持先前展望預期，預估第二季營運展望將呈現季減、年減「雙降」的季節性淡季表現。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時表示，對全年營運維持中性看待，營運預估大致持平，營運優先目標仍為EPS極大化，希望在市況較具挑戰狀況下，仍能創造出更多利潤。鴻海將於11日召開法說會，說明首季營運概況及最新展望。