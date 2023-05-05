中美矽晶今日董事會亦通過2022年下半年的現金股利發放案。2022年下半年擬配發每股5.8元現金股利，配發總金額為34億元，若計入上半年已發放的每股3.2元、總金額18.8億元之盈餘暨資本公積發放現金股利，全年共將發出每股9元(包含盈餘分配每股8.17元及資本公積配發每股0.83元現金股利)、總金額52.8億元的現金股利，股利配發率高達60.52%！此外，中美矽晶股東常會擬訂於6月21日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

中美矽晶為掌握潔淨能源潮流，旗下德國子公司Aleo已搶先擴產德國太陽能模組產線，積極掌握歐洲能源轉型的商機外，位於台灣的高效電池生產線業已完成產品規格提升，同時也積極投入電廠設置，儲能跟綠能相關的佈局，集團會更進一步加深在再生能源方面的著墨，鞏固優勢競爭地位。

第九屆公司治理評鑑結果出爐，中美晶蟬聯9年再次榮獲公司治理評鑑上櫃類排名前百分之五，是對公司長期以來堅持高標準、嚴格要求的最佳肯定。