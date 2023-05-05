每個人的工作能力與效率都不同，有些人動作非常快，有的人則是愛拖延。日本網站「占TV」近日分析12星座，列出做事效率排行榜，最後一名是雙魚座，他們容易因挫敗而停滯不前，第一名處女座則是做事完美無缺。

第12名、雙魚座

雙魚座抗壓性較低，工作上若是犯錯，他們就會瞬間崩潰，甚至是久久無法振作，導致工作進度被延誤，甚至影響到其他工作夥伴。

第11名、巨蟹座

巨蟹座個性比較膽小，工作上不太敢發表自我意見，也正因為如此，影響他們做事的幹勁，工作效率自然就比較低。

第10名、射手座

射手座做事容易膩，他們很難集中注意力，有時看他們乖乖坐在位置上，以為在認真工作，但其實可能是在玩遊戲，事情無法如期完成，容易被老闆責罵。

第9名、金牛座

金牛座做事效率低，喜歡慢慢來，他們通常都要花很長的時間，才能把任務完成，還需要旁人催促才會行動。

第8名、天蠍座

天蠍座專注力強，如果是從事需毅力的工作，他們的表現通常都會很出色，特別適合研發類的工作。

第7名、天秤座

天秤座善於團隊合作，而且很注重團體氣氛，會幫助夥伴提振士氣，也有助於提升工作效率。

第6名、獅子座

獅子座天生具有領導能力，帶領夥伴往前衝，如果做到主管階層，他們會引領下屬取得好成績。

第5名、牡羊座

牡羊座的好勝心很強，工作上總是努力拚業績，基本上都比別人還出色。

第4名、摩羯座

摩羯座的點子非常多，而且善於計畫，是開發新產品、啟動新項目不可或缺的人才。

第3名、水瓶座

水瓶座非常喜歡學習，他們經常透過閱讀、研習來增進學問，無論是法律、市場營銷等，都難不倒他們，水瓶座到了新的工作環境後，會運用所學在職場上發光發熱，此外他們腦筋也轉得很快，工作上遇到緊要關頭，也都能順利度過難關。

第2名、雙子座

雙子座能夠一心兩用，能夠在同樣的時間內，完成比別人更多的事情，可以一次勝任多個角色，對於人手不足的職場來說，雙子座的存在可以幫上忙，一人當兩個人用，而且雙子座非常能幹，他們獲取職場經驗後，也會持續往更高的目標前進。

第1名、處女座

追求完美的處女座，做事非常謹慎，工作上幾乎不會出差錯，寫錯字或計算錯誤的問題，鮮少發生在他們身上，辦事令人放心，處女座不會因細心而動作慢，他們的工作效率非常迅速，總是能在時間內完成工作，讓自己準時下班。