「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22至24日端午連假在愛河登場，高市運發局今（5）日宣布，今年祭出總獎金100萬元，其中傳統龍舟公開組今起開放報名，限額30隊，奪冠可獲南台灣最高獎金30萬元，預料吸引全國各路好手爭戰，

2023愛河端午龍舟競賽報名自即日起受理報名，歡迎大家組隊來高雄划龍舟，一槳拚輸贏。 （高市運動發展局提供／柯宗緯高雄傳真）

運發局今在國家體育場南面廣場舉辦龍舟報名記者會，運發局長侯尊堯表示，去年因為疫情許多企業、國際隊伍沒有出來參加，今年針對日月光、中鋼、健身工廠等傳統強隊發出戰帖，爭奪高額獎金。

侯尊堯透露，遠在美國的西雅圖姊妹市已確定來台，也邀請家樂福、日台交流協會、美國AIT等外商外館組成龍舟隊，一起進行友誼表演賽，更提供新住民、身障族群、長青組參賽補助金。

海軍反潛航空大隊（左）與中鋼龍舟隊在記者會上進行辦公椅拔河趣味 PK活動。 （高市運動發展局提供／柯宗緯高雄傳真）

今年愛河端午龍舟預計在6月22至24日在愛河水域舉行，規畫傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，在提高獎金、台南龍舟在22日結束等因素，希望隊伍數可破150隊，超越歷年紀錄。即起至5月28日止，採網路報名。

此外，在周邊活動規畫部分，開幕時在228紀念公園有紙風車劇團演出，另有SUP立式划槳、文創市集、3000顆幸運黃金粽大放送等，希望全國民眾來高雄愛河運動兼觀光。