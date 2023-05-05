司法院祕書長林輝煌獲特任6月1日為懲戒法院院長，蔡英文總統在5日發布總統令，特任現任懲戒法院法官吳三龍為司法院祕書長6月1日生效。

新任秘書長吳三龍，現年68歲，國立政治大學法律學系研究所碩士，法務部司法官訓練所司法官班第20期結業；歷任彰化、台中、高雄地方法院法官、法官兼庭長、台灣高等法院台中分院法官、最高法院法官、臺灣嘉義、臺南地方法院、福建高等法院金門分院、台灣高等法院花蓮分院法官兼院長。

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